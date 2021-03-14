«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство в России многих достало
Важное заявление Червиченко. Разбираемся, что оно значит на самом деле.
Важное заявление Червиченко. Разбираемся, что оно значит на самом деле.
Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко выдал информационную бомбу. По его словам, «Ростов» планирует бойкотировать ближайший матч РПЛ. Речь про игру «Ротор» — «Ростов» (17 марта). Наши источники в «Ростове» также подтверждают недовольство судейством клуба и желанием заявить о своей позиции бойкотом.
— Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот
Претензии «Ростова» к судейству, которое в России многих достало, возникали неоднократно, в том числе после матча с «Химками». В пятничной игре
«Ростов» — едва ли не самая оппозиционная команда лиги по отношению к нашим футбольным властям. Так было и когда клуб воевал с РФС при Толстых за право выступать в Лиге Европы. Так было и в прошлом году. Здесь можно вспомнить сентябрьское обращение «Ростова».
Похоже, что недовольство «Ростова» копилось уже достаточно давно. Осталось понять, насколько серьезно настроен клуб. «Чемпионат» обратился за комментариями в
Вся эта история может закончиться, как со «Спартаком» после матча с «Сочи». Тогда Федун грозился сняться с чемпионата России, но дальше угроз дело не пошло. Если теперь получится так же, это будет лишь еще одна попытка информационного влияния. Еще одна демонстрация того, что клуб недоволен и убежден, что его притесняют. Судя по словам Червиченко, притесняют абсолютно осознано в угоду другим командам. Посмотрим, что сегодня скажет «Ростов» (вдруг вообще станет всё отрицать?). В любом случае клуб вряд ли сможет долго воздерживаться от комментариев после высказывания Червиченко.