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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство в России многих достало

Важное заявление Червиченко. Разбираемся, что оно значит на самом деле.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко выдал информационную бомбу. По его словам, «Ростов» планирует бойкотировать ближайший матч РПЛ. Речь про игру «Ротор» — «Ростов» (17 марта). Наши источники в «Ростове» также подтверждают недовольство судейством клуба и желанием заявить о своей позиции бойкотом.

— Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. В прошлом году с помощью таких же негодяев «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов — отняли около 10 очков. Не знаю, кто там бьётся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть. Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены, — сказал Червиченко.

Претензии «Ростова» к судейству, которое в России многих достало, возникали неоднократно, в том числе после матча с «Химками». В пятничной игре из-за крайне сомнительного офсайда команду Карпина лишили гола. Бывший судья РПЛ Федотов в разговоре с «Чемпионатом» назвал решение судей «беспределом». А еще отдельно отметил, что линию офсайда почему-то провели от локтя Соу и даже если допустить офсайд у Соу, то мяч к нему пришел от соперника.

«Ростов» — едва ли не самая оппозиционная команда лиги по отношению к нашим футбольным властям. Так было и когда клуб воевал с РФС при Толстых за право выступать в Лиге Европы. Так было и в прошлом году. Здесь можно вспомнить сентябрьское обращение «Ростова».

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Похоже, что недовольство «Ростова» копилось уже достаточно давно. Осталось понять, насколько серьезно настроен клуб. «Чемпионат» обратился за комментариями в пресс-службу «Ростова», но на момент публикации материала ответа не получил. Нужно понимать, что к Червиченко в футбольном мире хоть и относятся по-разному, но он остаётся достаточно информированным человеком. Особенно в отношении «Ростова».

Вся эта история может закончиться, как со «Спартаком» после матча с «Сочи». Тогда Федун грозился сняться с чемпионата России, но дальше угроз дело не пошло. Если теперь получится так же, это будет лишь еще одна попытка информационного влияния. Еще одна демонстрация того, что клуб недоволен и убежден, что его притесняют. Судя по словам Червиченко, притесняют абсолютно осознано в угоду другим командам. Посмотрим, что сегодня скажет «Ростов» (вдруг вообще станет всё отрицать?). В любом случае клуб вряд ли сможет долго воздерживаться от комментариев после высказывания Червиченко.

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