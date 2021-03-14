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13:55 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» будет добиваться наказания для игроков «Чертаново», избивших футболиста юношеской команды

Локомотив выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего после матча Юношеской футбольной лиги-2 с «Чертаново».

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Источник: Sport24

13 марта после игры ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» серьезные травмы получил 16-летний футболист юношеской команды железнодорожников Максим Шнапцев. На него напали несколько игроков соперника. Как сообщалось ранее, у Шнапцева сотрясение мозга и перелом, а делом уже занимается полиция.

«В данный момент ФК “Локомотив” совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка. Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — заявил директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев.

«Желаем Максиму здоровья и скорейшего восстановления. Макс, ждем тебя на поле!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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