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14:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» — «Рубин»: Бауэр, Шатов и Кварацхелия в старте, Иванов и Урунов остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в столице Башкирии и начнется в 14:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

«Уфа»: Беленов, Бауэр, Плиев, Табидзе, Йокич, Милетич, Камилов, Голубев, Андрич, Кротов, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Иванов, Урунов, Сысуев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Шатов, Костюков, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Уфа» с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Рубин» с 34 очками — на 8-й строчке.

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