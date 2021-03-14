Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Интер
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Арминия
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Чертаново
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
31
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо М
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Рубин
03
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
15Гол и радость Глушакова
16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.

Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов.

Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.

«Краснодар» в 21-м матче набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство многих достало
Овечкин в шаге от легендарного Эспозито! У него уже 716 голов
Русская лыжница Ступак красиво наказала американку в гонке года
Большунов стал шестым в заключительной гонке сезона на КМ
Российский судья назначен на матч «Манчестер Сити» в ЛЧ
Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признан несостоявшимся
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь