«Тамбов» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Краснодар» в 21-м матче набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.