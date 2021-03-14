«Тамбов» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.
Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов.
Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.
«Краснодар» в 21-м матче набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской