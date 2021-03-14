«Рубин» разгромил «Уфу» и одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу

В составе казанцев голами отметились Денис Макаров (30-я минута), Хвича Кварацхелия (42) и Илья Самошников (74).

«Рубин» продлил серию побед в РПЛ до трех матчей. Беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти матчей (четыре победы, одна ничья).

«Уфа» не может обыграть казанский клуб на протяжении семи матчей подряд (два поражения, пять ничьих). В последний раз уфимцы одержали победу 30 октября 2017 года, встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1.

«Уфа» продлила безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (четыре поражения, одна ничья) и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Рубин» поднялся на пятую строчку с 37 очками в активе.