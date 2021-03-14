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16:44 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» разгромил «Уфу» и одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу

ТАСС, 14 марта. Казанский «Рубин» обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в гостевом матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе казанцев голами отметились Денис Макаров (30-я минута), Хвича Кварацхелия (42) и Илья Самошников (74).

«Рубин» продлил серию побед в РПЛ до трех матчей. Беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти матчей (четыре победы, одна ничья).

«Уфа» не может обыграть казанский клуб на протяжении семи матчей подряд (два поражения, пять ничьих). В последний раз уфимцы одержали победу 30 октября 2017 года, встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1.

«Уфа» продлила безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (четыре поражения, одна ничья) и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Рубин» поднялся на пятую строчку с 37 очками в активе.

В следующем туре уфимцы 18 марта примут московский «Локомотив», «Рубин» днем позже дома сыграет с подмосковными «Химками».

Уфа
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Первый тайм: 0:2
Рубин
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