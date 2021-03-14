«Краснодар» разгромил «Тамбов» и одержал первую победу в году
«Краснодар» с крупным счетом победил «Тамбов» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» обыграли соперника со счетом 4:0.
«Краснодар» с крупным счетом победил «Тамбов» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» обыграли соперника со счетом 4:0.
В составе краснодарцев голами отметились Реми Кабелла, Юрий Газинский, Кристофер Олссон и Алексей Ионов.
Для «Краснодара» эта победа стала первой в официальных матчах в календарном 2021 году.
Команда набрала 34 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» остается на последней строчке (13 очков).