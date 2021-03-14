«Чертаново» выступило с заявлением по избиению игрока «Локомотива»
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Массового избиения игроками «Чертаново» футболиста академии московского «Локомотива» Максима Шнапцева не было, говорится в заявлении «Чертаново».
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Массового избиения игроками «Чертаново» футболиста академии московского «Локомотива» Максима Шнапцева не было, говорится в заявлении «Чертаново».
После матча «Локомотив» — «Чертаново», который прошел 13 марта в рамках 17-го тура ЮФЛ-2, в СМИ появилась информация о конфликте между футболистом команды хозяев и игроками команды гостей.
«Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты. К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было», — говорится в заявлении на сайте «Чертаново».
«Мы знаем, что игрок “Чертаново” подошел к игроку “Локомотива” первым, после чего у футболистов возник ещё один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми
Клуб «Чертаново» отложил дебют Салтыкова за главную команду, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником». «Чертаново» принес извинения Шнапцеву и ожидает решение Российского футбольного союза по данному инциденту.
В воскресенье РИА Новости в