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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Кутепов: Тедеско провёл со мной персональный разговор перед матчем с «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою игру в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

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«Шесть моих перехватов — лучший показатель в матче? Я не слежу за статистикой, но это, конечно, приятно — значит, сделал свою работу качественно. Я в принципе люблю играть на опережение, отсюда такой показатель перехватов. Сделал то, что должен был.

В моей форме никаких секретов нет: тренируюсь на 100%, выкладываюсь в каждом моменте. Тренерский штаб это неоднократно отмечал. У нас с Тедеско даже состоялся разговор перед матчем с «Динамо»: «Я вижу, ты в хорошей форме. Всё получится, выходи и делай свою работу». Можно сказать, это была моя персональная установка на дерби.

Хинкель после матча тоже подошёл: «Хороший матч, отлично сыграл». Его слова о том, что я профи? Всегда приятно слышать такое от тренерского штаба. Но для меня очень важно играть постоянно. Хочу приносить большую пользу команде на поле, а не на скамейке. Играть в каждом матче, а не раз в 2−3 месяца", — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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