Кутепов: Тедеско провёл со мной персональный разговор перед матчем с «Динамо»

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«Шесть моих перехватов — лучший показатель в матче? Я не слежу за статистикой, но это, конечно, приятно — значит, сделал свою работу качественно. Я в принципе люблю играть на опережение, отсюда такой показатель перехватов. Сделал то, что должен был.

В моей форме никаких секретов нет: тренируюсь на 100%, выкладываюсь в каждом моменте. Тренерский штаб это неоднократно отмечал. У нас с Тедеско даже состоялся разговор перед матчем с «Динамо»: «Я вижу, ты в хорошей форме. Всё получится, выходи и делай свою работу». Можно сказать, это была моя персональная установка на дерби.