Дубль Камано и гол Смолова принесли «Локомотиву» победу над «Сочи»

В составе железнодорожников дубль оформил Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Федор Смолов (89). У «Сочи» голом отметился Артур Юсупов (58). Рифат Жемалетдинов сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Камано забил первые мячи в РПЛ, он перешел в «Локомотив» летом 2020 года, ранее ему удалось отличиться в матче Бетсити Кубка России против «Тамбова» (3:0).

«Сочи» прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ (четыре победы, одна ничья). «Локомотив» победил в третьей встрече чемпионата России подряд.

Команды встретились в четвертый раз в истории. «Локомотив» одержал победы в двух матчах (1:0, 3:1), в одном победил «Сочи» (2:1), еще один завершился вничью (0:0).