Дубль Камано и гол Смолова принесли «Локомотиву» победу над «Сочи»
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Сочи» в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Сочи» в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской
В составе железнодорожников дубль оформил Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Федор Смолов (89). У «Сочи» голом отметился Артур Юсупов (58). Рифат Жемалетдинов сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Камано забил первые мячи в РПЛ, он перешел в «Локомотив» летом 2020 года, ранее ему удалось отличиться в матче Бетсити Кубка России против «Тамбова» (3:0).
«Сочи» прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ (четыре победы, одна ничья). «Локомотив» победил в третьей встрече чемпионата России подряд.
Команды встретились в четвертый раз в истории. «Локомотив» одержал победы в двух матчах (1:0, 3:1), в одном победил «Сочи» (2:1), еще один завершился вничью (0:0).
В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. «Сочи» с тем же числом очков идет на пятой строчке. В следующем туре железнодорожники 18 марта на выезде сыграют против «Уфы», «Сочи» днем позже примет «Тамбов».