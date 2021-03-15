Футболист «Ростова» пойман на допинге, его пытались прикрыть в Московской лаборатории

Об этом «Чемпионату» стало известно из официального письма от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции.

В письме сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришёл к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная, — говорится в уведомлении ФИФА.

Обухов выступает за «Ростов» с октября прошлого года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Обухов принял участие в 7 матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.