РФС выступил с заявлением по поводу ситуации с Обуховым, подозреваемым в применении допинга

Сегодня стало известно, что ФИФА направило письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором сообщила, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества метандиенона.

«Российским футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки.

При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды.

Вся необходимая информация доведена до указанных лиц и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь.

РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу, — сообщили в службе коммуникаций РФС.