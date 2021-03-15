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11:07 (мск), источник: Sport24

РФС выступил с заявлением по поводу ситуации с Обуховым, подозреваемым в применении допинга

РФС выступил с заявлением по поводу допингового инцидента с нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым.

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Источник: Sport24

Сегодня стало известно, что ФИФА направило письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором сообщила, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества метандиенона.

«Российским футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки.

При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды.

Вся необходимая информация доведена до указанных лиц и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь.

РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу, — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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