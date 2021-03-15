РФС выступил с заявлением по поводу ситуации с Обуховым, подозреваемым в применении допинга
РФС выступил с заявлением по поводу допингового инцидента с нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым.
РФС выступил с заявлением по поводу допингового инцидента с нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым.
Сегодня стало известно, что ФИФА направило письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором сообщила, что
«Российским футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки.
При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды.
Вся необходимая информация доведена до указанных лиц и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь.
РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу, — сообщили в службе коммуникаций РФС.