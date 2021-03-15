Агент Обухова о положительной допинг-пробе футболиста: Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало

Сегодня стало известно, что ФИФА направило в РФС письмо, в котором сообщила о наличии запрещенного вещества метандиенона в пробе футболиста, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной России.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет. Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало.