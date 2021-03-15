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13:12 (мск), источник: Sport24

Агент Обухова о положительной допинг-пробе футболиста: Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющего интересы нападающего «Ростова» Владимира Обухова, прокомментировал ситуацию с нарушением игроком антидопинговых правил.

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Источник: Sport24

Сегодня стало известно, что ФИФА направило в РФС письмо, в котором сообщила о наличии запрещенного вещества метандиенона в пробе футболиста, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной России.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет. Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало.

Письмо от ФИФА — вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите, — приводит слова Пушкина Metaratings.ru.

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