Агент Обухова о положительной допинг-пробе футболиста: Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало

Сегодня стало известно, что ФИФА направило в РФС письмо, в котором сообщила о наличии запрещенного вещества метандиенона в пробе футболиста, взятой в 2013 году на сборах молодежной сборной России.
«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет. Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало.
Письмо от ФИФА — вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите, — приводит слова Пушкина Metaratings.ru.