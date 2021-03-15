Российский футбольный союз проведет расследование дел подозреваемых в допинге игроков

В понедельник в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола (ФИФА) информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. По информации портала «Чемпионат.com», одним из нарушителей является нападающий «Ростова» Владимир Обухов.
«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС, — сказал Безуглов. — Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица».
«Несмотря на то, что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил. В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», — добавил Безуглов.