Российский футбольный союз проведет расследование дел подозреваемых в допинге игроков

В понедельник в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола (ФИФА) информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. По информации портала «Чемпионат.com», одним из нарушителей является нападающий «Ростова» Владимир Обухов.

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС, — сказал Безуглов. — Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица».