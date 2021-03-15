Стали известны последствия избиения 16-летнего футболиста «Локомотива»

Стало известно, что Шнапцев получил сотрясение мозга и перелом носа, из-за чего находится в больнице. Мать футболиста заявила, что в данный момент решается вопрос, стоит ли подавать заявление в полицию. «Генеральный директор, директор академии и совет директоров в курсе. Сейчас вместе разбираемся с этой ситуацией», — добавила она.
Инцидент произошел 13 марта после матча Юношеской футбольной лиги, в котором «Локомотив» победил со счетом 2:1. Сообщалось, что игроки «Чертаново» напали на Шнапцева. В результате избиения 16-летний футболист получил серьезные травмы.
В московской команде принесли извинения Шнапцеву и пожелали ему скорейшего выздоровления, а также отметили, что ожидают решения Российского футбольного союза (РФС) по итогам случившегося.