Стали известны последствия избиения 16-летнего футболиста «Локомотива»

Стало известно, что Шнапцев получил сотрясение мозга и перелом носа, из-за чего находится в больнице. Мать футболиста заявила, что в данный момент решается вопрос, стоит ли подавать заявление в полицию. «Генеральный директор, директор академии и совет директоров в курсе. Сейчас вместе разбираемся с этой ситуацией», — добавила она.