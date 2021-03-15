Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга
Нападающий «Ростова» Владимир Обухов высказался по поводу информации о том, что он нарушил антидопинговые правила.
Нападающий «Ростова» Владимир Обухов высказался по поводу информации о том, что он нарушил антидопинговые правила.
Футболист отметил, что был шокирован данной информацией, так как впервые слышал об этом. Обухов заявил, что всегда с осторожностью относился к употреблению разного рода лекарств.
«Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей
Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная
15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.
Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным