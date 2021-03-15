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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Денисов: Я отказался от алкоголя, и друзей у меня не осталось

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов в интервью «СЭ» рассказал, как отказ от алкоголя оставил его без друзей.

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Источник: Спорт-Экспресс

В 15:00 на нашем YouTube-канале состоится премьера фильма «СЭ» о карьере и жизни Игоря Денисова, в котором также приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.

— Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема, — заметил Денисов. — Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт. Может, это показаться смешно, но мой лучший друг на данный момент — это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.

— Как ты пришел к тому, чтобы отказаться от алкоголя?

— Да очень просто. Переходя в «Локомотив», я дал Илье Геркусу слово, что не буду ни с кем ругаться. Сначала я был в разобранном состоянии, хотя мы сразу выиграли Кубок. А на следующий год сказал ребятам, что я сделаю все, чтобы мы попали в тройку. Смешно это или нет, но я считал, что все возможно. И я жил, чтобы мы с «Локомотивом» попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать. Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться.

А дальше уже само по себе пошло. Год я ничего не пил. Да, после чемпионства я позволил себе немножко вольностей. Понимаете, парадоксально звучит: ты не пьешь — тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить 100 грамм, то о тебе вспомнят много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей.

Игорь Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в аренду в начале сезона-2015/16, а уже через год подписал полноценное соглашение с клубом. Вместе с «железнодорожниками» полузащитник стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

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