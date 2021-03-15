«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором» и полетит на игру в Волгоград

В воскресенье СМИ сообщили, что ростовчане рассматривают вариант с бойкотом матча в Волгограде в знак протеста против судейских ошибок, допущенных Сергеем Лапочкиным в предыдущей встрече с «Химками» (0:1).

После матча с подмосковной командой «Ростов» обратился в судейский комитет РФС. По мнению ростовчан, Лапочкин принял три неверных решения в пользу «Химок», повлиявших на итог игры.

«Ростов» после 22 туров набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Матч «Ротор» — «Ростов» состоится в среду, 17 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.