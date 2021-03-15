Источник: допинг в организм футболистов мог попасть через капельницу

В понедельник стало известно, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что подозреваемыми являются игрок «Ростова» Владимир Обухов, Иван Князев из пермской «Звезды» и Дарья Мещерякова.

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По информации одного из источников РИА Новости, запрещенное вещество в организм футболистов могло попасть через капельницу, которую ставил врач «Торпедо» во время восстановительных процедур. Еще один собеседник агентства подчеркнул, что ныне подозреваемые футболисты не могли знать о том, что действия врача могли быть незаконными.

Российский футбольный союз ранее сообщил, что «окажет им всю необходимую юридическую помощь».