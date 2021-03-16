Источник: Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

«В Голландии система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит. Что-то около того. Зависит от обстоятельств», — цитирует Championat.com Мошковича.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы. Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых — условно. Такой исход тоже возможен», — объяснил представитель футболиста.