Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15.03
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
15.03
Барселона
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
17.03
Торино
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
17.03
Ротор
Ростов
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, пояснил, какое наказание может грозить футболисту за нападение на его клиента.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В Голландии система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит. Что-то около того. Зависит от обстоятельств», — цитирует Championat.com Мошковича.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы. Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых — условно. Такой исход тоже возможен», — объяснил представитель футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Промес обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. 13 декабря, 29-летний голландец был задержан. Вскоре он был отпущен на свободу, но все еще остается подозреваемым. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

После возвращения Промес провел за «Спартак» 3 матча в Тинькофф-Чемпионате России, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Месси повторил великий рекорд Хави и забил два красивых гола
Овечкин творит историю! Догнал канадца, которого ненавидел СССР
Панарин выдал суперматч — у русской звезды 3 очка за 7 минут
«Челси» устоит против «Атлетико»: Топ-5 ставок на еврокубки
НХЛ не может остановить русского гиганта! Малкин уделал Овечкина
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь