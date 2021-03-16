Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»
ТАСС, 16 марта. Руководство «Уфы» назначило на пост генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова. Об этом сообщает
ТАСС, 16 марта. Руководство «Уфы» назначило на пост генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова. Об этом сообщает
Занимавший пост генерального директора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором клуба.
Газизову 52 года, он занимал пост генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 «Уфа» заняла шестое место в турнирной таблице Российской
Летом 2020 года Газизов был назначен генеральным директором московского «Спартака», 8 декабря он покинул эту должность. Как рассказал ТАСС глава департамента по коммуникациям московского клуба Антон Фетисов, Газизов покинул пост
«Уфа» после 22 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской