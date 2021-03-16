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35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер отец владельца «Спартака» Леонида Федуна

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ушел из жизни отец владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, народный врач СССР Арнольд Федун, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Федун скончался во вторник на 93-м году жизни. Арнольд Федун — заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург ракетных войск стратегического назначения СССР. Леонид Федун 7 марта в интервью после матча чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (6:1) рассказал, что отец «давно болеет».

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«Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внес большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов. В 60-х Арнольд Федун был хирургом на космодроме Байконур. Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал “Спартак” и часто посещал матчи любимой команды. Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу (Федуну, члену совета директоров “Спартака”), а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в сообщении.

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