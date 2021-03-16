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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Педро Роша тренируется с основой «Спартака»

Бразильский форвард красно-белых Педро Роша проводит тренировки с основным составом команды.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом «СЭ» сообщил глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Ранее «Спартак» отзаявил Рошу после покупки у «Аякса» Квинси Промеса. Бразилец был переведен в «Спартак-2», за который провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро (Севастиан Терлецкий).

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