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15:25 (мск), источник: ТАСС

Получивший травму футболист «Спартака» Ларссон готовится к матчу с «Уралом»

ТАСС, 16 марта. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Джордан Ларссон, получивший повреждение в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», готовится к следующей игре против «Урала». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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«Спартак» в субботу обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Шведский нападающий был заменен в конце второго тайма из-за травмы. Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов позднее сообщил ТАСС, что 23-летний футболист получил повреждение приводящих мышц бедра.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В матче с “Динамо” Джордан получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу с “Уралом”», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Спартак» после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. В 23-м туре красно-белые 18 марта в Москве сыграют с екатеринбургским «Уралом». Ларссон занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата России, забив 10 мячей в 21 матче. Также на его счету 5 голевых передач.

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