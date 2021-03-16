Получивший травму футболист «Спартака» Ларссон готовится к матчу с «Уралом»

«Спартак» в субботу обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Шведский нападающий был заменен в конце второго тайма из-за травмы. Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов позднее сообщил ТАСС, что 23-летний футболист получил повреждение приводящих мышц бедра.

«В матче с “Динамо” Джордан получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу с “Уралом”», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».