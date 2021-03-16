Получивший травму футболист «Спартака» Ларссон готовится к матчу с «Уралом»
ТАСС, 16 марта. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Джордан Ларссон, получивший повреждение в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 16 марта. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Джордан Ларссон, получивший повреждение в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
«Спартак» в субботу обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Шведский нападающий был заменен в конце второго тайма
«В матче с “Динамо” Джордан получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу с “Уралом”», — говорится в сообщении
«Спартак» после 22 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. В 23-м туре