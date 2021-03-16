РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо»
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» по итогам очного матча 22-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» по итогам очного матча 22-го тура Тинькофф — Российской
Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся 13 марта на «ВТБ-Арене». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу
«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей, — сказал Григорьянц.
«Спартак» после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет четыре очка. «Динамо», в активе которого 36 очков, располагается на седьмой строчке. В 23-м туре