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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор академии «Чертаново» извинился перед Шнапцевым и его родителями

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В футбольной академии «Чертаново» признают вину в ситуации с дракой, в которой пострадал игрок академии московского «Локомотива» Максим Шнапцев, заявил директор «Чертаново» Николай Ларин.

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Ранее после матча «Локомотив» — «Чертаново», который прошел 13 марта в рамках 17-го тура Юношеской футбольной лиги-2, в СМИ появилась информация о конфликте между футболистом команды хозяев и игроками команды гостей. «Локомотив» сообщил, что Шнапцев после матча получил серьезные травмы после нападения на него нескольких футболистов соперника. «Чертаново» в свою очередь заявило, что массового избиения не было. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС заявил, что рассмотрит эпизод с дракой игроков на заседании комитета в четверг.

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«Уважаемый Максим Шнапцев, уважаемые родители Максима, уважаемые руководители “Локомотива”, уважаемое футбольное сообщество! Мы искренне сожалеем о том, что произошло после матча между командами “Локомотив” и “Чертаново” в рамках ЮФЛ-2, и хотели бы ещё раз принести свои извинения. Безусловно, такому не место в футбольном мире», — говорится в заявлении Ларина на сайте «Чертаново».

«Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий. Безусловно, виновный понесет серьезное наказание. Искренне заверяем вас, что в нашей академии мы стараемся прививать умение отвечать за свои поступки. Верим, что вы найдете в себе силы простить нашего футболиста, несмотря на всю степень его вины», — говорится в заявлении.

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