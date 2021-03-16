Директор академии «Чертаново» извинился перед Шнапцевым и его родителями

Ранее после матча «Локомотив» — «Чертаново», который прошел 13 марта в рамках 17-го тура Юношеской футбольной лиги-2, в СМИ появилась информация о конфликте между футболистом команды хозяев и игроками команды гостей. «Локомотив» сообщил, что Шнапцев после матча получил серьезные травмы после нападения на него нескольких футболистов соперника. «Чертаново» в свою очередь заявило, что массового избиения не было. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС заявил, что рассмотрит эпизод с дракой игроков на заседании комитета в четверг.

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Команда Локомотив

«Уважаемый Максим Шнапцев, уважаемые родители Максима, уважаемые руководители “Локомотива”, уважаемое футбольное сообщество! Мы искренне сожалеем о том, что произошло после матча между командами “Локомотив” и “Чертаново” в рамках ЮФЛ-2, и хотели бы ещё раз принести свои извинения. Безусловно, такому не место в футбольном мире», — говорится в заявлении Ларина на сайте «Чертаново».