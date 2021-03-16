СМИ: «Спартак» может подписать нападающего из США
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Нападающий Дэрид Дайк, права на которого принадлежат американскому футбольному клубу «Орландо Сити», входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает As.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Нападающий Дэрид Дайк, права на которого принадлежат американскому футбольному клубу «Орландо Сити», входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает As.
Дайк в составе «Орландо Сити» забил восемь голов в 22 матчах. В начале февраля 20-летний форвард был отдан в аренду в клуб второго дивизиона английского футбола «Барнсли», за который в 10 матчах отличился трижды.
В текущем году Дайк дебютировал за сборную США в товарищеской игре с командой Тринидада и Тобаго (7:0 в пользу американцев).