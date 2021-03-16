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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Спартак» может подписать нападающего из США

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Нападающий Дэрид Дайк, права на которого принадлежат американскому футбольному клубу «Орландо Сити», входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает As.

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Источник: AP 2020

Дайк в составе «Орландо Сити» забил восемь голов в 22 матчах. В начале февраля 20-летний форвард был отдан в аренду в клуб второго дивизиона английского футбола «Барнсли», за который в 10 матчах отличился трижды.

В текущем году Дайк дебютировал за сборную США в товарищеской игре с командой Тринидада и Тобаго (7:0 в пользу американцев).

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