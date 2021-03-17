Юрий Красножан — о работе в клубном футболе: Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи

— Задавал себе вопрос. Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи. Да и сейчас не готов. Где-то повел себя чересчур доверчиво, хотя теперь каждая из тех ситуаций мне понятна. Почему-то не складывались отношения со спортивными директорами. Наверное, тренер должен закрывать глаза на какие-то моменты, но если вместо качественных футболистов привозят балласт, это напрямую влияет на результаты его работы. Выходило так, что мое имя использовали втемную, а с этим сложно смириться. Да и какой смысл держаться за должность, если понимаешь, что дела не будет.