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11:53 (мск), источник: Матч ТВ

Юрий Красножан — о работе в клубном футболе: Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи

Тренер Юрий Красножан поделился воспоминаниями о работе в российском клубном футболе.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы долго работали в Нальчике, а потом, несмотря на высокую репутацию, пережили истории с необъяснимой развязкой в «Локомотиве», «Анжи», «Кубани», «Тереке», «Химках». Наверняка искали причины. К чему пришли?

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— Задавал себе вопрос. Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи. Да и сейчас не готов. Где-то повел себя чересчур доверчиво, хотя теперь каждая из тех ситуаций мне понятна. Почему-то не складывались отношения со спортивными директорами. Наверное, тренер должен закрывать глаза на какие-то моменты, но если вместо качественных футболистов привозят балласт, это напрямую влияет на результаты его работы. Выходило так, что мое имя использовали втемную, а с этим сложно смириться. Да и какой смысл держаться за должность, если понимаешь, что дела не будет.

30 декабря 2020 года 57-летний Красножан возглавил женскую сборную России. 7 и 13 апреля команда сыграет в стыковых матчах чемпионата Европы 2022 года против Португалии.

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