Юрий Красножан — о работе в клубном футболе: Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи
Тренер Юрий Красножан поделился воспоминаниями о работе в российском клубном футболе.
Тренер Юрий Красножан поделился воспоминаниями о работе в российском клубном футболе.
— Вы долго работали в Нальчике, а потом, несмотря на высокую репутацию, пережили истории с необъяснимой развязкой в «Локомотиве», «Анжи», «Кубани», «Тереке», «Химках». Наверняка искали причины. К чему пришли?
— Задавал себе вопрос. Возможно, был не готов к интригам и околофутбольной грязи. Да и сейчас не готов.
30 декабря 2020 года 57-летний Красножан возглавил женскую сборную России. 7 и 13 апреля команда сыграет в стыковых матчах чемпионата Европы 2022 года против Португалии.