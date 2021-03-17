РФС оставил в силе дисквалификацию полузащитника «Локомотива» Рыбчинского на матч с «Уфой»

«Локомотив» в воскресенье обыграл «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу, из-за чего игрок железнодорожников должен пропустить матч 23-го тура против «Уфы», который состоится 18 марта. 16 марта Григорьянц сообщил ТАСС о том, что «Локомотив» обратился в КДК РФС по поводу отмены предупреждения игрока.

«КДК сегодня утром получил заключение экспертно-судейской комиссии по Рыбчинскому. После этого комитет в режиме видеоконференцсвязи рассмотрел письмо “Локомотива”. На основании заключения экспертно-судейской комиссии КДК отказал в удовлетворении письма “Локомотива” об отмене желтой карточки Рыбчинскому», — сказал Григорьянц.