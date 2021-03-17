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13:23 (мск), источник: ТАСС

РФС оставил в силе дисквалификацию полузащитника «Локомотива» Рыбчинского на матч с «Уфой»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оставить в силе одноматчевую дисквалификацию полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в воскресенье обыграл «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу, из-за чего игрок железнодорожников должен пропустить матч 23-го тура против «Уфы», который состоится 18 марта. 16 марта Григорьянц сообщил ТАСС о том, что «Локомотив» обратился в КДК РФС по поводу отмены предупреждения игрока.

«КДК сегодня утром получил заключение экспертно-судейской комиссии по Рыбчинскому. После этого комитет в режиме видеоконференцсвязи рассмотрел письмо “Локомотива”. На основании заключения экспертно-судейской комиссии КДК отказал в удовлетворении письма “Локомотива” об отмене желтой карточки Рыбчинскому», — сказал Григорьянц.

«Локомотив» после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет восемь очков, от столичных «Спартака» и ЦСКА, которые располагаются на второй и третьей строчках, — четыре и три очка соответственно.

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