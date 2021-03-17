Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

15 марта Шикунов скончался в возрасте 81 года.

В первом матче 23-го тура «Ротор» сыграет с «Ростовом» в среду. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18:00 мск. Игры 23-го тура пройдут 17—19 марта .

На протяжении карьеры Шикунов выступал на позиции полузащитника за «Торпедо» из Таганрога, а также за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В качестве тренера работал в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтер» (Шахты).