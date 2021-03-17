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13:48 (мск), источник: ТАСС

Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

ТАСС, 17 марта. Все матчи 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы 1964 года Юрии Шикунове. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

15 марта Шикунов скончался в возрасте 81 года.

В первом матче 23-го тура «Ротор» сыграет с «Ростовом» в среду. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18:00 мск. Игры 23-го тура пройдут 17—19 марта.

На протяжении карьеры Шикунов выступал на позиции полузащитника за «Торпедо» из Таганрога, а также за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В качестве тренера работал в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтер» (Шахты).

В составе СКА Шикунов стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, дважды входил в список 33 лучших футболистов страны. В составе сборной СССР в 1964 году завоевал серебряные медали чемпионата Европы, в финале турнира советские футболисты уступили испанцам (1:2).

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