Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Шикунове
ТАСС, 17 марта. Все матчи 23-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 17 марта. Все матчи 23-го тура Тинькофф — Российской
15 марта Шикунов скончался в возрасте 81 года.
В первом матче 23-го тура «Ротор» сыграет с «Ростовом» в среду. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18:00 мск. Игры 23-го тура пройдут
На протяжении карьеры Шикунов выступал на позиции полузащитника за «Торпедо» из Таганрога, а также за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В качестве тренера работал в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтер» (Шахты).
В составе СКА Шикунов стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, дважды входил в список 33 лучших футболистов страны. В составе сборной СССР в 1964 году завоевал серебряные медали чемпионата Европы, в финале турнира советские футболисты уступили испанцам (1:2).