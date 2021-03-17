Иностранный футболист «Спартака» развенчал мифы о жизни в России
Иностранный игрок «Спартака» Йоррит Хендрикс развенчал мифы о жизни в России. Его слова приводятся на сайте московской команды.
Иностранный игрок «Спартака» Йоррит Хендрикс развенчал мифы о жизни в России. Его слова приводятся на сайте московской команды.
Голландский полузащитник заявил, что до приезда в Россию представлял россиян закрытыми и хмурыми, однако, пообщавшись с представителями
Голландец перешел в «Спартак» в январе этого года. По информации «Матч ТВ», сумма трансфера составила около 700 тысяч евро.
Хендрикс — воспитанник голландского ПСВ. Он с девяти лет находился в системе клуба и провел в составе 239 матчей. Вместе с ПСВ хавбек стал трехкратным чемпионом Нидерландов. Кроме того, в 2016 году футболист дебютировал за сборную страны.