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16:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранный футболист «Спартака» развенчал мифы о жизни в России

Иностранный игрок «Спартака» Йоррит Хендрикс развенчал мифы о жизни в России. Его слова приводятся на сайте московской команды.

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Источник: AP 2020

Голландский полузащитник заявил, что до приезда в Россию представлял россиян закрытыми и хмурыми, однако, пообщавшись с представителями красно-белых, убедился, что это не так. Также он опроверг стереотип о том, что русские много пьют. «Говорят, русские часто пьют водку и приговаривают: “На здоровье!”. Пока я таких людей не встречал. Это все-таки выдумка», — посчитал 26-летний футболист.

Голландец перешел в «Спартак» в январе этого года. По информации «Матч ТВ», сумма трансфера составила около 700 тысяч евро.

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Хендрикс — воспитанник голландского ПСВ. Он с девяти лет находился в системе клуба и провел в составе 239 матчей. Вместе с ПСВ хавбек стал трехкратным чемпионом Нидерландов. Кроме того, в 2016 году футболист дебютировал за сборную страны.

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