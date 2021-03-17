Иностранный футболист «Спартака» развенчал мифы о жизни в России

Голландский полузащитник заявил, что до приезда в Россию представлял россиян закрытыми и хмурыми, однако, пообщавшись с представителями красно-белых, убедился, что это не так. Также он опроверг стереотип о том, что русские много пьют. «Говорят, русские часто пьют водку и приговаривают: “На здоровье!”. Пока я таких людей не встречал. Это все-таки выдумка», — посчитал 26-летний футболист.