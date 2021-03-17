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16:07 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига запустила систему добровольной идентификации болельщиков

ТАСС, 17 марта. Российская премьер-лига (РПЛ) применит на матчах оставшихся туров систему паспортов болельщика (Fan ID). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Система будет носить добровольный характер и работать в тестовом режиме. У болельщиков с Fan ID будет право приоритетного прохода на стадионы через отдельные турникеты.

Для паспорта болельщика будет создано мобильное приложение, в котором владелец сможет увидеть электронный билет, а также будут приходить уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп, специальных предложениях от клубов (скидках на покупку билетов и атрибутику). Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое время в период проведения чемпионата в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

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