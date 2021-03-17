Российская премьер-лига запустила систему добровольной идентификации болельщиков

Система будет носить добровольный характер и работать в тестовом режиме. У болельщиков с Fan ID будет право приоритетного прохода на стадионы через отдельные турникеты.

Для паспорта болельщика будет создано мобильное приложение, в котором владелец сможет увидеть электронный билет, а также будут приходить уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп, специальных предложениях от клубов (скидках на покупку билетов и атрибутику). Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое время в период проведения чемпионата в текущем сезоне.

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