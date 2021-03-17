Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Сассуоло
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Эльче
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Система идентификации фанатов пока не будет работать на арене «Зенита»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Система добровольной идентификации болельщиков, запущенная Российской премьер-лигой (РПЛ), временно не будет работать на стадионе петербургского «Зенита» из-за проведения матчей чемпионата Европы по футболу, сообщили в пресс-службе лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

РПЛ в среду объявила о запуске системы идентификации болельщиков. Как отмечается в сообщении, сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах чемпионата России сезона-2020/21.

«Из-за подготовки стадиона “Газпром Арена” к матчам ЕВРО-2020, где будет действовать система FAN ID, в которую заложены иные технологические принципы, “Зенит” осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи РПЛ в обычном режиме и временно не участвует в тестировании системы добровольной идентификации», — сообщили в лиге.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Читайте также
 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Возвращая былую страсть: самая горячая теннисистка мира снова в игре
Возрастное ограничение 18+
Миранчук вылетел из ЛЧ. Судьи снова были на стороне «Реала»?
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
ЦСКА даст бой «Зениту»: ставим с коэффициентами от 10 и выше
Овечкин дождался жену из России и продолжил крушить рекорды
Игрок «Спартака» вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
УЕФА не накажет Карасева за отказ преклонить колено перед матчем
Болельщики ЦСКА смогут увидеть себя на видеобортах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь