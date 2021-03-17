Система идентификации фанатов пока не будет работать на арене «Зенита»

РПЛ в среду объявила о запуске системы идентификации болельщиков. Как отмечается в сообщении, сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах чемпионата России сезона-2020/21.

«Из-за подготовки стадиона “Газпром Арена” к матчам ЕВРО-2020, где будет действовать система FAN ID, в которую заложены иные технологические принципы, “Зенит” осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи РПЛ в обычном режиме и временно не участвует в тестировании системы добровольной идентификации», — сообщили в лиге.