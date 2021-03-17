«Ротор» — «Ростов»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ростова» на матч 23-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ростова» на матч 23-го тура Российской
Встреча 23-го тура Российской
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Макаров, Жигулёв, Маевский, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Вершков, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Гигович, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Поярков, Павловец, Фольмер, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Турищев, Саплинов.