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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ротор» — «Ростов»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Ростова» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Макаров, Жигулёв, Маевский, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.

Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Вершков, Алейник, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Глебов, Гигович, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Поярков, Павловец, Фольмер, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Турищев, Саплинов.

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