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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Зенит»: составы команд

Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура Тинькофф-РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные — Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные — Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулев, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Шамкин, Малком.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

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