Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Арсенал Т
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Эльче
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Ростов
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Сассуоло
32
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы команд

«Ахмат» примет «Арсенал» в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Нижич, Х. Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе, Алмашин.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Сокол, Рассказов, Костадинов, Хлусевич, Ткачев, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, К. Комбаров, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко, Панченко.

 «Дзюбе привет». Известная актриса выложила откровенное фото
Это шедевр: афроамериканец выключил соперника ударом «торнадо»
Миранчук вылетел из ЛЧ. Судьи снова были на стороне «Реала»?
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
СМИ: Тренера «Хетафе» предложили «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»
Скандал в РПЛ: Левников засчитал гол «Ростова» после игры рукой
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
ЦСКА принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь