«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы команд
«Ахмат» примет «Арсенал» в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Ахмат» примет «Арсенал» в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Нижич, Х. Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А. Кадыров, Мелкадзе, Алмашин.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Сокол, Рассказов, Костадинов, Хлусевич, Ткачев, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, К. Комбаров, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Ковалев, Луценко, Панченко.