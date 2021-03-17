Источник: Тренера «Хетафе» предложили «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»
Главного тренера «Хетафе» Хосе Бордаласа предложили трем московским клубам — «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», утверждает Eurostavka.
Главного тренера «Хетафе» Хосе Бордаласа предложили трем московским клубам — «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», утверждает Eurostavka.
Бордалас тренирует «Хетафе» с 2016 года. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Испании и пробилась в групповой этап Лиги Европы. В сезоне-2019/20 «Хетафе» вышел из группы в Лиге Европы, опередив «Краснодар» и «Трабзонспор». В 1/16 финала команда Бордаласа прошла «Аякс», а в 1/8 финала уступила «Интеру».
Напомним, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ранее объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона. В ЦСКА работает Виктор Гончаренко, которым недовольны многие болельщики команды. «Локомотив» тренирует Марко Николич — под его руководством команда идет в чемпионате России на 4-м месте.