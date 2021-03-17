Новый судейский скандал в РПЛ: Левников засчитал гол «Ростова» после игры рукой. Не помог даже ВАР
Что это было?
Что это было?
«Ротор» крупно уступил «Ростову» (0:4), и после игры у клуба из Волгограда точно остались вопросы к Кириллу Левникову.
Хотя еще пару дней назад на судейство жаловалась команда Валерия Карпина. В матче с «Химками» (0:1) бригада во главе с Сергеем Лапочкиным отменила гол Соу
— На мой взгляд, у ВАР не было нормального ракурса, чтобы провести линию более четко — но по локтю ее проводить совершенно точно нельзя. Поэтому я бы поддержал первоначальное решение ассистента засчитать гол, — оперативно разобрал эпизод постоянный судейский эксперт Sport24 и основатель
В «Ростове» отреагировали очень жестко:
В итоге «Ростов» не стал бойкотировать игру и победил в Волгограде, но обсуждение судейства никуда не делось, а только усилилось.
В первом тайме Левников отменил гол «Ротора», назначил пенальти в пользу «Ростова» и — главное — засчитал мяч Гиговича после просмотра ВАР, хотя на повторе видно: за секунду до удара Осипенко сыграл рукой.
— Любая игра рукой в атаке, после которой создается голевой момент, — это нарушение правил, — объяснил Sport24 Илья Обломов. — В таких случаях мы не смотрим ни на отскок, ни на рикошет; также не важно, намеренная это игра или нет.
Думаю, что VAR позвал Левникова к монитору, чтобы он отменил взятие ворот, потому что игра рукой была очевидной — мяч в нее попал. Опять же, не важно, как именно он в нее попал. Если после этого создается возможность забить гол, значит, это фол — и гол нужно отменять. Почему Левников принял такое решение, для меня загадка.
Правда, сейчас вышла новая редакция правил, и там сказано, что такие моменты будут трактовать в пользу атаки. Но пока эти правила не вступили в силу — это случится только в следующем сезоне. Поэтому Левников допустил результативную ошибку.
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«Ростов» победил «Ротор» (4:0), а мяч Гиговича оказался победным.