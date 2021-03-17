«Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в матче с «Ростовом»

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться. Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», — сказал Рекечинский в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.