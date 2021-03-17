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21:23 (мск), источник: Sport24

«Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в матче с «Ростовом»

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал поражение от «Ротора» (0:4) в 23-м туре РПЛ.

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Источник: Sport24

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться. Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», — сказал Рекечинский в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

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