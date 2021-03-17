Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Эльче
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Арсенал Т
20
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Зенит
23
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Ростов
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Сассуоло
32
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
21:25 (мск), источник: Sport24

Дзюба вышел на 3-е место по числу голов за всю историю чемпионата России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отличившийся в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА, забил свой 130-й гол в чемпионате России.

Наверх
Источник: Sport24

Благодаря этому форвард вышел на 3-е место, обойдя Дмитрия Кириченко, в активе которого было 129 голов.

На втором месте по этому показателю идет Александр Кержаков (139 голов), а лидирует Олег Веретенников, у которого 143 мяча.

В топ-10 по числу голов за всю историю чемпионата России также входят Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (88) и Егор Титов (88).

Всего в нынешнем сезоне 32-летний нападающий забил 13 голов в 21-м матче РПЛ.

 «Дзюбе привет». Российская актриса выложила пикантные фотографии
«Это была жесть! От стыда я улетела в стратосферу». Бывшая девушка Зе Луиша: случай, за который ей стыдно
ЦСКА — «Зенит»: обмен Рондона с Дзюбой и красота Венделла
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
СМИ: Тренера «Хетафе» предложили «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»
Скандал в РПЛ: Левников засчитал гол «Ростова» после игры рукой
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго раунда плей-офф КХЛ
«Ак Барс» повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Карпин: Наш гол в матче с «Ротором» нельзя было засчитывать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь