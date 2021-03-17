Дзюба вышел на 3-е место по числу голов за всю историю чемпионата России

Благодаря этому форвард вышел на 3-е место, обойдя Дмитрия Кириченко, в активе которого было 129 голов.

На втором месте по этому показателю идет Александр Кержаков (139 голов), а лидирует Олег Веретенников, у которого 143 мяча.

В топ-10 по числу голов за всю историю чемпионата России также входят Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов (98), Игорь Семшов (98), Валерий Есипов (88) и Егор Титов (88).