Гончаренко — в шаге от отставки
Как стало известно «СЭ», в случае поражения ЦСКА от «Зенита» руководство армейцев в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Как стало известно «СЭ», в случае поражения ЦСКА от «Зенита» руководство армейцев в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Такой сценарий обсуждался с рядом ведущих футболистов
Сейчас мнение главы ЦСКА изменилось, так что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.
(Вячеслав Короткин).