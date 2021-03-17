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21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко — в шаге от отставки

Как стало известно «СЭ», в случае поражения ЦСКА от «Зенита» руководство армейцев в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

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Источник: Спорт-Экспресс

Такой сценарий обсуждался с рядом ведущих футболистов красно-синих еще в прошлом декабре — лидеры не высказывались против. Но белоруса, чей контракт рассчитан до июня 2021 года, спасла от досрочного ухода уверенная гостевая победа над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре, последним перед зимней паузой в РПЛ, а также позиция председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина.

Сейчас мнение главы ЦСКА изменилось, так что сдерживающих факторов, способных помочь Гончаренко продолжить работу, не остается. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Вячеслав Короткин).

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