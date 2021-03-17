Гончаренко — в шаге от отставки

Такой сценарий обсуждался с рядом ведущих футболистов красно-синих еще в прошлом декабре — лидеры не высказывались против. Но белоруса, чей контракт рассчитан до июня 2021 года, спасла от досрочного ухода уверенная гостевая победа над «Ростовом» (3:1) в 19-м туре, последним перед зимней паузой в РПЛ, а также позиция председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина.