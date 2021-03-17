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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал тульский «Арсенал».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Исмаэл. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество хозяев в счёте.

Грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (17) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45). В тройку лидеров турнира входят московские команды «Спартак» (41) и ЦСКА (40).

Ахмат
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
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