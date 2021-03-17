«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Исмаэл. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество хозяев в счёте.