«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России
В матче 23-го тура Российской
В матче 23-го тура Российской
Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. Результативную передачу отдал полузащитник грозненской команды Исмаэл. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество хозяев в счёте.
Грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской