«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Счет на 28-й минуте открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Венесуэльский нападающий выступает в составе армейцев на правах аренды, а в 2014—2015 годах защищал цвета «Зенита», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России.

На 33-й минуте счет в матче сравнял Артем Дзюба, а на 50-й и 77-й минутах полузащитник гостей Вендел забил свои дебютные мячи за «Зенит».

На 90-й минуте хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич реализовал пенальти за фол на норвежце Эмиле Бохинене, который проводил дебютный матч в составе команды, выйдя на замену во втором тайме.

На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти. Главному арбитру матча Евгению Кукуляку пришлось прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы назначить 11-метровый удар за игру рукой со стороны защитника армейцев Марио Фернандеса.

Дзюба не смог реализовать второй пенальти подряд, в прошлый раз он на девятой добавленной ко второму тайму минуте матча с казанским «Рубином» (1:2) не смог переиграть впервые вызванного в сборную России голкипера Юрия Дюпина. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионатах России (16).

На 53-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чтобы принять решение об удалении игрока армейцев, главному судье снова понадобилась помощь VAR.

Лучшим игроком матча признан Вендел.

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 48 очков и на семь очков опережая идущий вторым московский «Спартак», который свой матч 23-го тура проведет в четверг. ЦСКА с 40 очками идет третьим.