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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Счет на 28-й минуте открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Венесуэльский нападающий выступает в составе армейцев на правах аренды, а в 2014—2015 годах защищал цвета «Зенита», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России.

На 33-й минуте счет в матче сравнял Артем Дзюба, а на 50-й и 77-й минутах полузащитник гостей Вендел забил свои дебютные мячи за «Зенит».

На 90-й минуте хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич реализовал пенальти за фол на норвежце Эмиле Бохинене, который проводил дебютный матч в составе команды, выйдя на замену во втором тайме.

На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти. Главному арбитру матча Евгению Кукуляку пришлось прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), чтобы назначить 11-метровый удар за игру рукой со стороны защитника армейцев Марио Фернандеса.

Дзюба не смог реализовать второй пенальти подряд, в прошлый раз он на девятой добавленной ко второму тайму минуте матча с казанским «Рубином» (1:2) не смог переиграть впервые вызванного в сборную России голкипера Юрия Дюпина. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионатах России (16).

На 53-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чтобы принять решение об удалении игрока армейцев, главному судье снова понадобилась помощь VAR.

Лучшим игроком матча признан Вендел.

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 48 очков и на семь очков опережая идущий вторым московский «Спартак», который свой матч 23-го тура проведет в четверг. ЦСКА с 40 очками идет третьим.

В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, «Зенит» 5 апреля примет подмосковные «Химки», ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с «Тамбовом».

ЦСКА
2:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
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