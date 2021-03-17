ЦСКА — «Зенит»: обмен Рондона и Дзюбы, сэйв Акинфеева и красота Вендела
Главные моменты центрального матча марта в РПЛ.
Главные моменты центрального матча марта в РПЛ.
Главные моменты игры 23-го тура ЦСКА — «Зенит» (2:3) в Москве — центрального матча марта в РПЛ. ЦСКА — Зенит «Зенит» выбил ЦСКА. Семак выбил Гончаренко? Таблица
ЦСКА в выходные упустил второе место: проиграл «Арсеналу» в Туле (1:2), позволив оружейникам прервать длительные серии без голов, побед и с поражениями. «Спартак» получил возможность пошутить об авторах мячей — «агентах» Пантелееве и Ломовицком, показавшем после гола ромбик.
«Зенит» закрыл неудачный старт в году разгромом «Ахмата» в
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В стартовом составе ЦСКА вышел Марио Фернандес: русский бразилец сыграл в Туле после отмены дисквалифицирующего предупреждения и был заменен
Игра ЦСКА — «Зенит» началась на 9 минут позже
Главный арбитр матча в Москве Евгений Кукуляк успел сыграть за дубль ЦСКА против «Зенита». В апреле 2004-го он принял участие во встрече армейцев и питерцев, выйдя на замену в одной команде с Акинфеевым и Игнашевичем. Против играл Денисов (посмотрите или почитайте откровенное интервью
Венесуэльский форвард снова появился в старте ЦСКА вместе с Эджуке и открыл счет с помощью нигерийца. Перед игрой с бывшей командой Рондон не исключил празднования гола в ворота «Зенита» при всех приятных воспоминаниях, а после точного удара не стал глушить эмоции.
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи? н (@matchpremier).
Ответный гол «Зенита» через пять минут организовали Дуглас Сантос и Дзюба. Капитан сборной России отличился во втором туре подряд — до и после возвращения в национальную команду.
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Кукуляк назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Фернандеса после подсказки ВАР. Акинфеев отразил пенальти Дзюбы и получил желтую карточку за новый выплеск эмоций. Форвард не смог забить 11-метровый во второй раз подряд — до этого был сэйв переигравшего его Дюпина в концовке матча в Казани.
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи? н (@matchpremier).
Бразильский полузащитник вывел гостей после перерыва. У Дугласа Сантоса — здорово введенный аут, у Дзюбы — голевая скидка, у Вендела — красивое попадание под перекладину.
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи? н (@matchpremier).
Видеоарбитры помогли Кукуляку в еще одном эпизоде. ЦСКА остался вдесятером после удаления Ахметова за грубый фол на Кузяеве.
Дубль бразильца. На этот раз в роли ассистента выступил Кузяев, а Вендел отправил мяч в ворота ударом низом.