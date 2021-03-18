«Глубокое отчаяние»: фанаты ЦСКА ждут увольнения Гончаренко
Московский ЦСКА на своем поле уступил петербургскому «Зениту» в центральном матче 23-го тура. Фанаты
Московский ЦСКА на своем поле уступил петербургскому «Зениту» в центральном матче 23-го тура. Фанаты
Пока многие любители большого футбола ждали очередных матчей Лиги чемпионов, в Москве вечером среды на «ВЭБ Арене» местный ЦСКА принимал петербургский «Зенит» в рамках центрального матча 23-го тура Российской
Потерпев поражение,
В этом же 23-м туре еще предстоит сыграть конкурентам армейцев по турнирной таблице: «Локомотив» встретится с «Уфой», а «Сочи» примет дома уже фактически добитый «Тамбов». В случае побед «железнодорожников» и южан ЦСКА опустится на пятую строчку, которая уже не входит в еврокубковую зону.
Вполне ожидаемо после матча (в котором ЦСКА объективно выглядел ужасно и смог действительно потревожить «Зенит» лишь в самой концовке встречи) в отношении тренерского штаба команды поднялась очередная, уже более высокая волна негатива. Претензии были адресованы в основном одному человеку — Виктору Гончаренко. Вопросов к белорусскому специалисту и менеджменту клуба уже накопилось предостаточно, а после расставания с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым Гончаренко по сути лишился былой поддержки со стороны болельщиков. Неудачная еврокубковая кампания, невнятная игра, провальные трансферы, а теперь еще и очередное болезненное поражение от «Зенита» (который к тому же и сам страдает от немалого количества проблем)… Все это лишь сильнее объединило болельщиков ЦСКА во мнении, что Гончаренко пора увольнять. Именно новости об отставке белорусского тренера ждали фанаты.
Многие даже припомнили Гончаренко его непонятное и даже в
Подхватили эту волну не только болельщики, но и, например, администраторы юмористического паблика ВГИК, а также журналисты. В том числе и Василий Конов, который известен своими симпатиями к ЦСКА. В своем
Сам же Гончаренко, судя по его комментариям на послематчевой
После перерыва на мартовские матчи национальных сборных армейцев ждет довольно простая проверка матчами с «Тамбовом» и «Ротором», а вот уже затем армейцам предстоит сыграть с «Сочи», «Спартаком», а также закрыть сезон противостояниями с «Краснодаром» и «Динамо». График не самый простой.
Семен Андреев