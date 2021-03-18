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15:05 (мск), источник: Прессбол

Василий Уткин: У Гончаренко есть потолок. Упирается он в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить

Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о работе белорусского тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

— Что касается Гончаренко в смысле его дееспособности как тренера ЦСКА. На мой взгляд, тут происходит довольно занятный феномен.

Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок. Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить. Он негибок, если что — сразу подкручивает гайки.

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Между тем любая амбициозная команда — это сложное, каждодневное выстраивание отношений с амбициозными людьми.

Остекленевшие глаза Виктора, начиная примерно с получаса любой значимой игры, это и есть порог.

В ЦСКА этот порог уже вряд ли преодолим.

Надо ведь понимать, что взаимопонимание с командой — главный эмоциональный ресурс для тренера. Это очень поддерживает. Когда ты видишь, что тебе доверяют, верят в твои идеи — это крылья за спиной. Ну, или с поправкой на специфику — это делает обычного человека кентавром…

Но вот что важно понимать. Если у вас нет богатого, нескольколетнего бэкграунда с Гончаренко, вы не видите его ограничений. Он ведь хороший тренер. Внятный. Он интересен в разговоре. Ограничения у него личностные, проявляются при длительном общении.

А в ЦСКА ведь сменилось руководство…

Вот у него, нового начальства, сейчас с ВМГ медовый месяц. Они, новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Гончаренко.

Команду тренеров, в частности.

Я думаю, шансов мало, — написал Уткин в телеграм-канале.

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