СМИ: Пауло Фонсека отказался возглавить «Спартак»

По информации источника, «красно-белые» предлагали специалисту возглавить команду, но Фонсека отклонил предложение, заявив, что сосредоточен на работе в римском клубе. Контракт португальского тренера с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в декабре после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до мая 2021 года. Позднее тренер заявил, что счастлив, что клуб и футболисты команды хотят продолжить нынешний сезон с ним, потому что это знак большого доверия и честности в их отношениях.