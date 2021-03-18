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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Пауло Фонсека отказался возглавить «Спартак»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека отказался возглавить московский «Спартак», сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: Reuters

По информации источника, «красно-белые» предлагали специалисту возглавить команду, но Фонсека отклонил предложение, заявив, что сосредоточен на работе в римском клубе. Контракт португальского тренера с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в декабре после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до мая 2021 года. Позднее тренер заявил, что счастлив, что клуб и футболисты команды хотят продолжить нынешний сезон с ним, потому что это знак большого доверия и честности в их отношениях.

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