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13:55 (мск), источник: Sport24

Жену футболиста «Зенита» обидели после матча с ЦСКА: «Я в шоке! Как мужчины позволяют себе такое?!»

Инна Жиркова, жена футболиста «Зенита» Юрия Жиркова, пожаловалась своим подписчикам в инстаграме, что ее обидели после матча с ЦСКА, на котором она побывала. Игра 23-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА — «Зенит» состоялась 17 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей из Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

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Источник: Instagram

«Наконец-то я дома! Вы себе просто не представляете… Я прилетела в Москву днем и только сейчас попала домой. Самое главное: я дико замерзла на футболе. Специально ушла пораньше. Думаю: перебегу через дорогу, и все, наконец-то буду в тепле. Но нет! Ни фига!

Сотрудники меня не пустили. Несмотря на то, что у меня был с собой паспорт с пропиской. Меня отправили туда, к метро… Мне вообще пришлось оббежать всю Ходынку. И вместо 2 минут я шла домой 20 минут.

Я дико злая! И самое главное — я в шоке от того, как разговаривают сотрудники… Как вообще мужчины позволяют себе так разговаривать с женщиной?!» — сказала Инна в сторис инстаграма.

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ЦСКА
2:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
 Жену футболиста «Зенита» обидели после матча с ЦСКА: «Я в шоке! Как мужчины позволяют себе такое?!»
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