Жену футболиста «Зенита» обидели после матча с ЦСКА: «Я в шоке! Как мужчины позволяют себе такое?!»

«Наконец-то я дома! Вы себе просто не представляете… Я прилетела в Москву днем и только сейчас попала домой. Самое главное: я дико замерзла на футболе. Специально ушла пораньше. Думаю: перебегу через дорогу, и все, наконец-то буду в тепле. Но нет! Ни фига!



Сотрудники меня не пустили. Несмотря на то, что у меня был с собой паспорт с пропиской. Меня отправили туда, к метро… Мне вообще пришлось оббежать всю Ходынку. И вместо 2 минут я шла домой 20 минут.



Я дико злая! И самое главное — я в шоке от того, как разговаривают сотрудники… Как вообще мужчины позволяют себе так разговаривать с женщиной?!» — сказала Инна в сторис инстаграма.