Вендел сделал разницу в матче с ЦСКА. А мы удивлялись, зачем его купили

Вендел — главный герой матча ЦСКА — «Зенит» (2:3). Полузащитник санкт-петербургской команды сделал разницу, оформив дубль во втором тайме. 23-летний бразилец, купленный пять месяцев назад у португальского «Спортинга» за 20,3 млн евро (по данным Transfermarkt), начинает оправдывать свой трансфер.

Вернёмся в сентябрь-октябрь 2020 года. Тогда «Зенит» пытался укрепить позицию атакующего полузащитника под Лигу чемпионов, о чём просил главный тренер Сергей Семак, и до последнего вёл переговоры со звездой «Удинезе» Родриго Де Паулем. Но перед закрытием летнего окна стало понятно, что этой покупки не будет. Итальянцы просили слишком много за игрока сборной Аргентины, не хотели отступать от своих требований в ходе переговоров. Тогда спортивный департамент чемпионов России переключился на кандидатуры, которые шли под номерами «два», «три», «четыре» и «пять» в трансферном шорт-листе. То есть переход Вендела в «Зенит» в принципе мог не состояться.

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В Лиге чемпионов Вендел, по большому счёту, не помог (да и Де Пауль вряд ли бы решил все проблемы «Зенита»), и вообще поначалу к нему было много вопросов. Движение мяча в центре поля как настоящий плеймейкер бразилец не обеспечивал. В переходных фазах из атаки в оборону действовал плохо, совершал много ошибок при отборах мяча. Недешёвый новичок с большим трудом вписывался в командную игру «Зенита», какой бы простой она кому-то ни казалась.

Семаку пришлось поломать голову над тем, как встроить Вендела в команду. В этом смысле здорово помогли зимние сборы: в январских-февральских спаррингах экс-полузащитник «Спортинга» смотрелся очень солидно. Но ещё до этого бразилец стал проявлять себя на позиции левого полузащитника — либо в классической системе 4−4−2, либо в схеме с ромбом на позиции полуфлангового хавбека. В какой-то степени это было тренерское открытие, ведь Вендел, кажется, почти не играл на левом фланге на профессиональном уровне. Такой опыт у него был разве что во «Флуминенсе» ещё в 2017 году.

И вот теперь мы видим настоящего Вендела, который был лидером «Спортинга» и вызывался в олимпийскую сборную Бразилии. Это резкий, пластичный, потрясающе оснащённый технически футболист. Очень сильный на мяче.

Важно, что он может делать разницу в больших играх РПЛ. Пока его лучшие выступления за «Зенит» — во встречах со «Спартаком» в декабре и с ЦСКА.



Статистический сайт Whoscored.com назвал Вендела лучшим игроком матча в Москве, поставив очень высокую оценку — 9,12 балла. Статистика бразильца (помимо двух голов): 68 касаний мяча за 83 минуты, три удара (два в створ), один ключевой пас, 91% точных передач, одна обводка, два отбора, два заблокированных удара, один перехват и три заработанных фола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sLDb3tftWu4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Венделу ещё есть в чём прибавлять. Например, в первом тайме матча с ЦСКА он довольно слабо оборонялся против Марио Фернандеса: оставлял соотечественнику свободное пространство, когда правый защитник «армейцев» подключался в атаку. В результате из его зоны пришло несколько опасных кроссов. Видимо, в этом была суть претензий тренерского штаба к Венделу. Однако, приняв критику, бразилец провёл блестящий второй тайм.

Матч с ЦСКА — ответ тем, кто удивлялся, зачем «Зенит» купил бразильца. Кстати, Вендел ведь мог бы сейчас выступать за «армейцев». Столичный клуб вёл борьбу за полузащитника, когда тот выступал за «Флуминенсе», но, судя по всему, «Спортинг» предложил немного больше денег — 7,5 млн евро.