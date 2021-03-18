Вендел сделал разницу в матче с ЦСКА. А мы удивлялись, зачем его купили
Семак нашёл бразильцу позицию, на которой он раскрывается в «Зените».
Семак нашёл бразильцу позицию, на которой он раскрывается в «Зените».
Вендел — главный герой матча ЦСКА — «Зенит» (2:3). Полузащитник
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В Лиге чемпионов Вендел, по большому счёту, не помог (да и Де Пауль вряд ли бы решил все проблемы «Зенита»), и вообще поначалу к нему было много вопросов. Движение мяча в центре поля как настоящий плеймейкер бразилец не обеспечивал. В переходных фазах из атаки в оборону действовал плохо, совершал много ошибок при отборах мяча. Недешёвый новичок с большим трудом вписывался в командную игру «Зенита», какой бы простой она
Семаку пришлось поломать голову над тем, как встроить Вендела в команду. В этом смысле здорово помогли зимние сборы: в
Важно, что он может делать разницу в больших играх РПЛ. Пока его лучшие выступления за «Зенит» — во встречах со «Спартаком» в декабре и с ЦСКА.
Статистический сайт Whoscored.com назвал Вендела лучшим игроком матча в Москве, поставив очень высокую оценку — 9,12 балла. Статистика бразильца (помимо двух голов): 68 касаний мяча за 83 минуты, три удара (два в створ), один ключевой пас, 91% точных передач, одна обводка, два отбора, два заблокированных удара, один перехват и три заработанных фола.
Впрочем, Венделу ещё есть в чём прибавлять. Например, в первом тайме матча с ЦСКА он довольно слабо оборонялся против Марио Фернандеса: оставлял соотечественнику свободное пространство, когда правый защитник «армейцев» подключался в атаку. В результате из его зоны пришло несколько опасных кроссов. Видимо, в этом была суть претензий тренерского штаба к Венделу. Однако, приняв критику, бразилец провёл блестящий второй тайм.
Матч с ЦСКА — ответ тем, кто удивлялся, зачем «Зенит» купил бразильца. Кстати, Вендел ведь мог бы сейчас выступать за «армейцев». Столичный клуб вёл борьбу за полузащитника, когда тот выступал за «Флуминенсе», но, судя по всему, «Спортинг» предложил немного больше денег — 7,5 млн евро.
Анатолий Романов