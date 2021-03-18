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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стадион «Спартака» сменил название

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стадион московского «Спартака» официально переименован в «Открытие банк арена», сообщил официальный спонсор футбольного клуба банк «Открытие».

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Источник: Спорт РИА Новости

О решении переименовать стадион спартаковцев банк объявил в конце 2020 года. «Открытие» провел закупку 10 декабря по демонтажу существующей крышной конструкции на сумму 10 миллионов рублей.

«С 18 марта “Открытие арена” (стадион ФК “Спартак-Москва”) получил название “Открытие банк арена”. Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что во время матча чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак-Москва» — «Урал» 18 марта новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие банк арена».

«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает ФК «Спартак-Москва», — сообщил руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.

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