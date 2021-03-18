Стадион «Спартака» сменил название
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стадион московского «Спартака» официально переименован в «Открытие банк арена», сообщил официальный спонсор футбольного клуба банк «Открытие».
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стадион московского «Спартака» официально переименован в «Открытие банк арена», сообщил официальный спонсор футбольного клуба банк «Открытие».
О решении переименовать стадион спартаковцев банк объявил в конце 2020 года. «Открытие» провел закупку 10 декабря по демонтажу существующей крышной конструкции на сумму 10 миллионов рублей.
«С 18 марта “Открытие арена” (стадион ФК “Спартак-Москва”) получил название “Открытие банк арена”. Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», — говорится в сообщении банка.
Отмечается, что во время матча чемпионата Российской
«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает ФК «Спартак-Москва», — сообщил руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.