Стадион «Спартака» сменил название

О решении переименовать стадион спартаковцев банк объявил в конце 2020 года. «Открытие» провел закупку 10 декабря по демонтажу существующей крышной конструкции на сумму 10 миллионов рублей.

«С 18 марта “Открытие арена” (стадион ФК “Спартак-Москва”) получил название “Открытие банк арена”. Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что во время матча чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак-Москва» — «Урал» 18 марта новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие банк арена».