ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона

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Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года. В случае выхода армейцев в Лигу чемпионов контракт может быть продлен.

Гончаренко возглавляет московскую команду с декабря 2016 года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России и дважды стали серебряными призерами РПЛ.