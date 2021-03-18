ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона
По информации Sport24, руководство ЦСКА намерено оставить Виктора Гончаренко на посту главного тренера до конца действия контракта.
По информации Sport24, руководство ЦСКА намерено оставить Виктора Гончаренко на посту главного тренера до конца действия контракта.
Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года. В случае выхода армейцев в Лигу чемпионов контракт может быть продлен.
Гончаренко возглавляет московскую команду с декабря 2016 года. Под его руководством
В текущем чемпионате России ЦСКА после 23 туров занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидера «Зенита» на 8 очков.