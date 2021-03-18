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18:45 (мск), источник: Sport24

ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона

По информации Sport24, руководство ЦСКА намерено оставить Виктора Гончаренко на посту главного тренера до конца действия контракта.

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Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года. В случае выхода армейцев в Лигу чемпионов контракт может быть продлен.

Гончаренко возглавляет московскую команду с декабря 2016 года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России и дважды стали серебряными призерами РПЛ.

В текущем чемпионате России ЦСКА после 23 туров занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидера «Зенита» на 8 очков.

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